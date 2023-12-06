Артем Усс назвал преследование со стороны США политически мотивированным

Сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс считает, что преследование со стороны властей США является политически мотивированным.

Итальянский суд отменил решение об экстрадиции в США Артема Усса

Предприниматель прокомментировал объявление США вознаграждения за его поимку.

«Это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», - сказал бизнесмен в беседе с РБК.

По его словам, обвинения властей США не имеют отношения к правосудию, а являются лишь политическим давлением.

Сына экс-губернатора Красноярского края задержали 17 октября 2022 года по американскому ордеру. В марте апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, но спустя несколько дней предприниматель скрылся в неизвестном направлении, напоминает «Радиоточка НСН».

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