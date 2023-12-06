Артем Усс назвал преследование со стороны США политически мотивированным
Сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс считает, что преследование со стороны властей США является политически мотивированным.
Предприниматель прокомментировал объявление США вознаграждения за его поимку.
«Это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», - сказал бизнесмен в беседе с РБК.
По его словам, обвинения властей США не имеют отношения к правосудию, а являются лишь политическим давлением.
Сына экс-губернатора Красноярского края задержали 17 октября 2022 года по американскому ордеру. В марте апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, но спустя несколько дней предприниматель скрылся в неизвестном направлении, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru