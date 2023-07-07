Итальянский суд отменил решение об экстрадиции в США Артема Усса
Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции сбежавшего из под домашнего ареста российского предпринимателя Артёма Усса, сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что решение было принято в связи с тем, что сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса не находится на территории Италии.
Адвокат Усса-младшего рассказал ТАСС, что решение суда касается именно экстрадиции, а также содержания под стражей, однако на данный момент нет информации о том, «сняты ли обвинения в контрабанде нефти».
Ранее власти США обвинили в нарушении санкций и отмывании денег пятерых россиян, в числе которых оказался Артём Усс. В Италии сына экс-губернатора Красноярского края отправили под домашний арест. В итоге россиянин сбежал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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