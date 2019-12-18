Артамонова трудоустроит Путин
Политологи рассказали в эфире НСН о будущем губернатора Калужской области.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов после завершения срока своих полномочий перейдет в Совет Федерации. Как пишет РБК, Артамонов будет выдвинут от исполнительной власти Калужской области и возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам.
Вопрос трудоустройства Анатолия Артамонова будет решать лично Путин. Такую уверенность в эфире НСН выразил президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко.
«У нас в стране это один из самых опытных и уважаемых региональных лидеров», - пояснил он.
По словам эксперта, назначение бывшего губернатора в Совет Федерации можно рассматривать по-разному.
«Это зависит от позиции. Тут еще важный момент, есть поговорка "не место красит человека, а человек - место". Артамонов, учитывая его опыт и высокую энергию, способен на очень многое», - добавил Минченко.
На вопрос НСН, кто мог бы сменить Артамонова, политолог также предпочел ответить фразеологизмом.
«Есть китайская поговорка "кто говорит, тот не знает, а кто знает – тот не говорит"», - заключил он.
Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН усомнился, что Артамонов может занять кресло главы бюджетного комитета верхней палаты.
«Артамонов был, что называется, на карандаше. Чтобы оказаться в Совете Федерации, должно принять решение или законодательное собрание области или следующий губернатор. Это поспешное, опрометчивое заявление. Бюджетный комитет – ключевой комитет Совета Федерации. За пост его главы будут бороться очень многие элитные группы. Кандидатура согласовывается с правительством и администрацией президента. И Артамонов абсолютным лидером здесь не является», - заметил эксперт.
Он также затруднился назвать возможного преемника Артамонова. «Кандидаты назывались разные. Например, бывший министр транспорта Максим Соколов, который сегодня заявлен в качестве вице-губернатора Санкт-Петербурга. Думаю, это будет кто-то связанный с промышленной политиков в треугольнике между правительством, Ростехом и Минпромторгом», - сказал Баширов.
Полномочия Анатолия Артамонова истекают в 2020 году. Губернатором Калужской области он является с 2000 года
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