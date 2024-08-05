Армянский вопрос и безопасность: Названы возможные цели визита Шойгу в Иран

«По отношению к России Армения может и станет недружественной страной, но она не граничит с Россией, а вот с Ираном граничит», — объяснил политолог.

Он также отметил, что на переговорах может идти речь об антитеррористической безопасности, противодействии наркотрафику и контрабанде.

«Стоит вопрос о формировании и обеспечении системы безопасности международного транспортного коридора «Север – Юг». Он проходит через Россию, Азербайджан, Иран и уходит в Индию», – добавил Перенджиев.

Ранее, 5 августа, Сергей Шойгу прибыл в Иран. В рамках рабочей поездки он встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает «Радиоточка НСН».

