Армянский политолог объяснил лишение Царукяна неприкосновенности
Директор Института Кавказа в эфире НСН объяснил преследование Царукяна политической ситуацией в республике.
Парламент Армении разрешил уголовное преследование в отношении председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» и лидера одноименной второй по численности фракции в парламенте Гагика Царукяна. Генпрокуратура также попросила депутатов дать добро на арест Царукяна. Но это ходатайство будет обсуждаться отдельно.
Директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян в эфире НСН объяснил преследование Царукяна политической ситуацией в республике.
«Конечно, это политика. Недаром этот вопрос рассматривается в парламенте. Царукян – лидер второй фракции в парламенте. Он в бизнесе и политике достаточно давно. Он один из тех, кто поддержал революцию 2018 года», - отметил эксперт.
Он указал, что сторонники Царукяна начали протестные действия. «Протестная волна уже есть. Вчера, когда Царукян был на беседе в службе безопасности, тогда около него была попытка перекрыть улицу. Таким образом сторонники Царукяна пытались высказать свою позицию. Был задержан 91 человек, среди них были депутаты. А всего было задержано больше ста человек. Не думаю, что это может принять массовый характер, но какая-то активность будет», - сказал Искандарян.
Он выразил уверенность, что связи Царукяна с белоруссиким лидером Александром Лукашенко здесь ни при чем. «У него достаточно много связей с Белоруссией в качестве бизнесмена. Он лично знает Лукашенко, способствовал открытию посольства Белоруссии. Но это не имеет отношения к тому, что сейчас происходит», - заключил политолог.
Напомним, Царукян проходит в Армении сразу по нескольким уголовным делам. По версии следствия, в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса госбюджет не получил порядка 60 миллионов долларов. Также он подозревается во взятках во время парламентских выборов 2017 года и присвоении земельных участков.
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