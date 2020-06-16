Армянский политолог объяснил лишение Царукяна неприкосновенности

Он указал, что сторонники Царукяна начали протестные действия. «Протестная волна уже есть. Вчера, когда Царукян был на беседе в службе безопасности, тогда около него была попытка перекрыть улицу. Таким образом сторонники Царукяна пытались высказать свою позицию. Был задержан 91 человек, среди них были депутаты. А всего было задержано больше ста человек. Не думаю, что это может принять массовый характер, но какая-то активность будет», - сказал Искандарян.

Он выразил уверенность, что связи Царукяна с белоруссиким лидером Александром Лукашенко здесь ни при чем. «У него достаточно много связей с Белоруссией в качестве бизнесмена. Он лично знает Лукашенко, способствовал открытию посольства Белоруссии. Но это не имеет отношения к тому, что сейчас происходит», - заключил политолог.

Напомним, Царукян проходит в Армении сразу по нескольким уголовным делам. По версии следствия, в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса госбюджет не получил порядка 60 миллионов долларов. Также он подозревается во взятках во время парламентских выборов 2017 года и присвоении земельных участков.

