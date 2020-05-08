Массовая стычка произошла в парламенте Армении
Настоящая драка произошла в парламенте Армении. Потасовку устроили представители правящего блока «Мой шаг» и лидер оппозиционной фракции «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян. Причиной разборки стали оскорбления со стороны политиков в адрес друг друга, сообщают «Известия».
Всё началось с того, что глава оппозиционной фракции выступил с призывом к коллегам не оскорблять оппонентов. После этого между ним и членом правящей партии началась словесная перебранка, вскоре в дело уже пошли руки.
Сначала другие парламентарии старались развести оппонентов, однако в итоге драка приняла массовый характер. Чтобы утихомирить страсти, спикеру парламента Арарату Мирзояну пришлось объявлять перерыв, отмечает RT.
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