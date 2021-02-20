Армянская оппозиция перекрыла центральные улицы Еревана

Один из лидеров оппозиционного движения Армении, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что митингующие в Ереване «начинают акции неповиновения», сообщает ТАСС.

По его словам, многотысячный митинг на площади Свободы завершился.

В настоящее время движение в центре Еревана парализовано: участники антиправительственного митинга автомобилями заблокировали проспекты Маштоца и Баграмяна, а также улицы Саят-Нова и Абовян.

В преддверии митинга в центр армянской столицы были стянуты сотрудники полиции и спецтехника. Правоохранители переведены на усиленный режим несения службы, однако пока толпу не разгоняют.

Армянская оппозиция стала требовать отставки Пашиняна после подписания им соглашения по Нагорному Карабаху. Акции протеста не прекращаются до сих пор. Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости провести досрочные парламентские выборы.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. Главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 10 ноября. По условиям документа, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в зону конфликта были введены российские миротворцы.