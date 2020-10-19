Пашинян и Алиев заявили о готовности к переговорам в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провести переговоры по Нагорному Карабаху, отмечает ТАСС. В свою очередь, Алиев подчеркнул, что готов проводить переговоры и в Москве, и в любом другом месте.

Ранее Пашинян и Алиев назвали «красные черты» в ситуации с Нагорным Карабахом, напоминает RT. По словам премьера Армении, этой чертой, которую Ереван не может перешагнуть, является «право на самоопределение народа Нагорного Карабаха».

В свою очередь, Алиев отмети, что «красной чертой» является то, что ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана «не может быть нарушена», отметив, что не даст согласия на независимость Карабаха.

Раненный в Карабахе российский журналист не готов к отправке в Москву

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после встречи представителей Армении и Азербайджана в Москве надежды не оправдались. Он констатировал, что бои в Нагорном Карабахе продолжились, и это неприемлемо.

Между тем, депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, почему в Армении вновь заговорили о признании независимости республики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфликтАзербайджанАрменияНагорный Карабах
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