Пашинян и Алиев заявили о готовности к переговорам в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провести переговоры по Нагорному Карабаху, отмечает ТАСС. В свою очередь, Алиев подчеркнул, что готов проводить переговоры и в Москве, и в любом другом месте.

Ранее Пашинян и Алиев назвали «красные черты» в ситуации с Нагорным Карабахом, напоминает RT. По словам премьера Армении, этой чертой, которую Ереван не может перешагнуть, является «право на самоопределение народа Нагорного Карабаха».

В свою очередь, Алиев отмети, что «красной чертой» является то, что ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана «не может быть нарушена», отметив, что не даст согласия на независимость Карабаха.