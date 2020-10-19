Пашинян и Алиев заявили о готовности к переговорам в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провести переговоры по Нагорному Карабаху, отмечает ТАСС. В свою очередь, Алиев подчеркнул, что готов проводить переговоры и в Москве, и в любом другом месте.
Ранее Пашинян и Алиев назвали «красные черты» в ситуации с Нагорным Карабахом, напоминает RT. По словам премьера Армении, этой чертой, которую Ереван не может перешагнуть, является «право на самоопределение народа Нагорного Карабаха».
В свою очередь, Алиев отмети, что «красной чертой» является то, что ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана «не может быть нарушена», отметив, что не даст согласия на независимость Карабаха.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после встречи представителей Армении и Азербайджана в Москве надежды не оправдались. Он констатировал, что бои в Нагорном Карабахе продолжились, и это неприемлемо.
Между тем, депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, почему в Армении вновь заговорили о признании независимости республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru