Армия Польши обвинила РФ в «тяжелой ночи» из-за «активности» на Украине

Польскую авиацию подняли в небо из-за якобы «интенсивных» действий РФ на Украине. Об этом в своих соцсетях написали представители оперативного командования ВС Польши.

Отмечается, что в юго-восточной части страны также были подняты самолеты союзников.

«Это была напряженная ночь для противовоздушной обороны Польши», - написали представители командования.

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При этом через несколько часов самолеты вернули на авиабазу.

Польша неоднократно поднимала свою военную авиацию в воздух из-за якобы усиления активности российских сил в регионе. Последний раз это произошло несколько недель назад.


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ФОТО: РИА Новости
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