Армия Польши обвинила РФ в «тяжелой ночи» из-за «активности» на Украине
Польскую авиацию подняли в небо из-за якобы «интенсивных» действий РФ на Украине. Об этом в своих соцсетях написали представители оперативного командования ВС Польши.
Отмечается, что в юго-восточной части страны также были подняты самолеты союзников.
«Это была напряженная ночь для противовоздушной обороны Польши», - написали представители командования.
При этом через несколько часов самолеты вернули на авиабазу.
Польша неоднократно поднимала свою военную авиацию в воздух из-за якобы усиления активности российских сил в регионе. Последний раз это произошло несколько недель назад.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семью британских миллиардеров отправят в тюрьму за эксплуатацию прислуги
- Из-за атаки ВСУ на ЗАЭС нарушилась работа инфраструктуры
- СМИ: Байден закрыл путь для сделки Украины по экспорту СПГ
- Армия Польши обвинила РФ в «тяжелой ночи» из-за «активности» на Украине
- В Донецке прогремело более 20 взрывов после попыток атаки ВСУ
- Бастрыкин: Отказ Берлина от выплат блокадникам является двойными стандартами
- Суд оштрафовал журналиста Караулова по статье об иноагентах
- «Ветераны России» предложили Михаилу Ефремову отправиться на СВО
- Во Львовской области произошел пожар на энергообъекте
- Россия и Индия обсудят договор о порядке взаимного направления войск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru