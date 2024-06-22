Армия Польши обвинила РФ в «тяжелой ночи» из-за «активности» на Украине

Польскую авиацию подняли в небо из-за якобы «интенсивных» действий РФ на Украине. Об этом в своих соцсетях написали представители оперативного командования ВС Польши.

Отмечается, что в юго-восточной части страны также были подняты самолеты союзников.

«Это была напряженная ночь для противовоздушной обороны Польши», - написали представители командования.