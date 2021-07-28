Армения заявила о локальных боях на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном, сообщается на сайте ведомства.
Армения сообщила, что Азербайджан нарушил перемирие около 03:40 по местному времени на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. По словам минобороны страны, это не первый раз, когда азербайджанские военные предпринимают провокации.
В свою очередь, в минобороны Азербайджана обвинили в провокациях Армению. По информации Баку, армия Армении обстреляла азербайджанские позиции около 00:50 в Басаркечарском районе.
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