Армения заявила о локальных боях на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном, сообщается на сайте ведомства.

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Армения сообщила, что Азербайджан нарушил перемирие около 03:40 по местному времени на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. По словам минобороны страны, это не первый раз, когда азербайджанские военные предпринимают провокации.

В свою очередь, в минобороны Азербайджана обвинили в провокациях Армению. По информации Баку, армия Армении обстреляла азербайджанские позиции около 00:50 в Басаркечарском районе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаАзербайджанАрмения
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