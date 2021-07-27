СМИ: министры обороны России и Армении встретились в Москве
27 июля 202117:51
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился в Москве с врио главы Минобороны Армении Аршаком Карапетяном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник в Ереване.
Детали и тематику встречи собеседник агенства не уточнил.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что 26 июля Шойгу и Карапетян пообщались по телефону и обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru