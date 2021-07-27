СМИ: министры обороны России и Армении встретились в Москве

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился в Москве с врио главы Минобороны Армении Аршаком Карапетяном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник в Ереване.

Детали и тематику встречи собеседник агенства не уточнил.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что 26 июля Шойгу и Карапетян пообщались по телефону и обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияРоссияМинобороны РФСергей Шойгу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры