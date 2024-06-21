Армения признала Государство Палестина

В Ереване подчеркнули, что искренне заинтересованы в мире и стабильности на Ближнем Востоке, прочном примирении еврейского и палестинского народов. Как указали в МИД, Армения всегда поддерживала мирное урегулирование палестинского вопроса и «двухгосударственный принцип» решения конфликта.

«Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные стремления. На основании вышеизложенного... Республика Армения признает государство Палестина», — подчеркивается в заявлении.

Ранее о поддержке независимости Палестины заявили Китай, а также Украина, напоминает «Свободная пресса».

