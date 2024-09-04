Армения примет участие в саммите БРИКС в Казани
4 сентября 202415:08
Представитель Армении примет участие в Саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Об этом заявил замглавы армянского внешнеполитического ведомства Мнацакан Сафарян, сообщает «Sputnik Армения».
«Да, армянская сторона будет участвовать», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел Армении.
При этом, он не уточнил, кто именно будет представлять страну на саммите.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Турция подала официальную заявку на присоединение к БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru