Эрдоган принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение Москвы посетить саммит БРИКС в столице Башкирии. Эту информацию подтвердил «Интерфаксу» помощник президента России Юрий Ушаков.

Саммит межгосударственного объединения в Казани состоится 22-24 октября текущего года. Днём рванее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Анкара давно выражает заинтересованность в присоединении к БРИКС.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», агентство Bloomberg сообщило 2 сентября, что Турция уже официально подала заявку на вступление в БРИКС. Однако официальная Анкара пока не комментировала эту информацию.

