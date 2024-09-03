Эрдоган принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение Москвы посетить саммит БРИКС в столице Башкирии. Эту информацию подтвердил «Интерфаксу» помощник президента России Юрий Ушаков.
Саммит межгосударственного объединения в Казани состоится 22-24 октября текущего года. Днём рванее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Анкара давно выражает заинтересованность в присоединении к БРИКС.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», агентство Bloomberg сообщило 2 сентября, что Турция уже официально подала заявку на вступление в БРИКС. Однако официальная Анкара пока не комментировала эту информацию.
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