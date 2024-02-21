Армения получила от Азербайджана новые предложения по мирному договору
Баку направил Еревану новые предложения по мирному договору. Как пишет ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
Он пояснил, что данный документ является ответом на вариант Еревана, который был передан Баку 4 января в Баку.
«Это ответ на наш вариант... Азербайджан отправил свой, и мы продолжаем работать», - указал Григорян, добавив, что мирный договор будет обсуждаться на встрече глав МИД двух государств.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что случай с перестрелкой на армяно-азербайджанской границе является примером деструктивной политики Баку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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