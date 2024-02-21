Армения получила от Азербайджана новые предложения по мирному договору

Баку направил Еревану новые предложения по мирному договору. Как пишет ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

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Он пояснил, что данный документ является ответом на вариант Еревана, который был передан Баку 4 января в Баку.

«Это ответ на наш вариант... Азербайджан отправил свой, и мы продолжаем работать», - указал Григорян, добавив, что мирный договор будет обсуждаться на встрече глав МИД двух государств.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что случай с перестрелкой на армяно-азербайджанской границе является примером деструктивной политики Баку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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