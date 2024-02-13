Азербайджан заявил об «операции возмездия» на границе с Арменией

Подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана провели «операцию возмездия» на границе с Арменией и уничтожили боевой пост соседней республики. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

В Армении заявили, что ВС Азербайджана открыли огонь на границе

«В ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении был полностью уничтожен боевой пост вблизи населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района», — указали в ведомстве.

Погранслужба уточнила, что ранее снайперским огнем с поста был ранен азербайджанский военный.

Во вторник Минобороны Армении обвинило Азербайджан в ведении огня по военным в направлении Неркин Ханда, напоминает телеканал «360». По данным оборонного ведомства, при обстреле погибли двое военнослужащих, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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