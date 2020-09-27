Армения объявила военное положение и начала всеобщую мобилизацию

Кабмин Армении объявил о введении военного положения и начале всеобщей мобилизации в стране в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян в воскресенье, 27 сентября.

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«Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. <...> Призываю весь личный состав явиться в военные комиссариаты», — обратился он к гражданам страны.

Уточняется, что решение вступило в силу с момента публикации, пишут «Известия».

По данным пресс-секретаря минобороны Армении Шушан Степанян, в добровольцы готовы записаться до 10 тыс. жителей Армении и отправиться в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). Об этом представитель МО Армении написала в своем Facebook. При этом она добавила, что нет необходимости в наборе добровольцев, и предупредила о готовности ведомства выступить с таким обращением, если потребуется.

Ранее военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены президентом НКР Араиком Арутюняном.

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Фото: mil.am
ТЕГИ:ВойнаНагорный КарабахАзербайджанАрмения
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