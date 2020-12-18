Армения не отправит своих представителей на заседание Совета глав государств СНГ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ, так как в это время пройдут похороны его отца Вовы Пашиняна, сообщается в пресс-службе армянского правительства.
В кабмине Армении добавили, что на мероприятии не будет присутствовать ни один представитель государства. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет 18 декабря в режиме онлайн. Лидеры планируют обсудить текущее развитие сотрудничества между своими странами и рассмотреть проблемы регионального и международного уровня.
В сообщении правительства отмечается, что Вова Пашинян скончался после долгой и продолжительной болезни. Президент РФ Владимир Путин выразил премьеру Армении соболезнования в телеграме.
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