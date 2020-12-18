Армения не отправит своих представителей на заседание Совета глав государств СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ, так как в это время пройдут похороны его отца Вовы Пашиняна, сообщается в пресс-службе армянского правительства.

В кабмине Армении добавили, что на мероприятии не будет присутствовать ни один представитель государства. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет 18 декабря в режиме онлайн. Лидеры планируют обсудить текущее развитие сотрудничества между своими странами и рассмотреть проблемы регионального и международного уровня.