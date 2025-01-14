Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве
14 января 202508:45
Армения и США заключат соглашение о стратегическом партнерстве, документ подпишут глава МИД республики Арарат Мирзоян и госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве.
Подписание документа пройдет 14 января. Мероприятие будут транслировать на официальных ресурсах МИД.
Ранее правительство Армении поддержало решение о начале присоединения страны к Евросоюзу. При этом в республике заявили, что не намерены выходить из Евразийского экономического союза, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru