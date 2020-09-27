Армения и Азербайджан продолжают войну в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан, противоборствующие стороны конфликта из-за независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщают о военных действиях и опровергают данные друг друга.

Армения объявила военное положение и начала всеобщую мобилизацию

По заявлению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, военные получили контроль над семью селами. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности страны, сообщает Интерфакс.

В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении опровергает эту информацию и утверждает, что ВС Армении уничтожили одну боевую машину пехоты, 4 вертолета противника, 10 танков и около 15 беспилотников.

Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жители.

В Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

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Фото: mod.gov.az
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