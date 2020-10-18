Армения и Азербайджан обменялись обвинениями о нарушении гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении прекращения огня на линии соприкосновения огня. Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло обвинения, сообщает РИА Новости.

Ранее в воскресенье Ереван заявил о нарушении со стороны Баку условий гуманитарного перемирия. Речь шла о наступлении ВС Азербайджана на юге Нагорного Карабаха.

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«Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 07:20 (06:20 мск) с использованием артиллерийского огня противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери», - заявила пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Напомним, 17 октября МИД Азербайджана и Армении достигли договоренностей о гуманитарном перемирии с 00:00 по местному времени 18 октября (с 23:00 мск).

Конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе развернулся 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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