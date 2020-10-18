Армения и Азербайджан обменялись обвинениями о нарушении гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе

«Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 07:20 (06:20 мск) с использованием артиллерийского огня противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери», - заявила пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Напомним, 17 октября МИД Азербайджана и Армении достигли договоренностей о гуманитарном перемирии с 00:00 по местному времени 18 октября (с 23:00 мск).

Конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе развернулся 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.

