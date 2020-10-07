Армения допустила признание Карабаха

Армения не исключила возможность признания Нагорного Карабаха. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Первому каналу.

По его словам, этот вопрос сейчас рассматривается и решение будет принято, исходя из анализа ситуации. Пашинян пояснил, что Ереван пойдет на такой шаг, если признает, что это поможет Карабаху.

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Пашинян добавил, что намерен в этом вопросе координировать свои действия с международным сообществом.

Армянские военные обратили в бегство остатки трех бригад армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступили в среду в Ереване, пишут argumenti.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрмения
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