Армения допустила признание Карабаха
Армения не исключила возможность признания Нагорного Карабаха. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Первому каналу.
По его словам, этот вопрос сейчас рассматривается и решение будет принято, исходя из анализа ситуации. Пашинян пояснил, что Ереван пойдет на такой шаг, если признает, что это поможет Карабаху.
Пашинян добавил, что намерен в этом вопросе координировать свои действия с международным сообществом.
Армянские военные обратили в бегство остатки трех бригад армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступили в среду в Ереване, пишут argumenti.ru.
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