Аризона подала в суд на администрацию США за обязательную вакцинацию

Штат Аризона подал в суд иск против администрации США с требованием признать неконституционными требования об обязательной вакцинации против коронавируса для определенных категорий граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее президент США Джо Байден объявил о введении требования обязательной вакцинации для федеральных служащих, сотрудников компаний-подрядчиков федеральных властей, а также работников компаний со штатом свыше 100 человек.

Генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович назвал данное требование «одним из величайших покушений на индивидуальные свободы, принципы федерализма и разделения властей».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияДжо Байден
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