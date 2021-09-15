Аризона подала в суд на администрацию США за обязательную вакцинацию
Штат Аризона подал в суд иск против администрации США с требованием признать неконституционными требования об обязательной вакцинации против коронавируса для определенных категорий граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент США Джо Байден объявил о введении требования обязательной вакцинации для федеральных служащих, сотрудников компаний-подрядчиков федеральных властей, а также работников компаний со штатом свыше 100 человек.
Генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович назвал данное требование «одним из величайших покушений на индивидуальные свободы, принципы федерализма и разделения властей».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Эксперт рассказал, как «Северный поток - 2» может спасти Европу от высоких цен на газ
- Аризона подала в суд на администрацию США за обязательную вакцинацию
- «Зенит» проиграл «Челси» в матче Лиги чемпионов УЕФА
- Акции Apple понизились в цене после презентации нового iPhone
- Пострадавшая при сходе ледника в КЧР госпитализирована в тяжелом состоянии
- В ФБР заявили, что не видят помощи РФ в борьбе с киберпреступлениями
- «Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
- СМИ: талибы убили афганского снайпера, работавшего с Великобританией
- Рогозин заявил о штатном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б»
- В США намерены следить за действиями РФ и Китая в отношении Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru