Аризона подала в суд на администрацию США за обязательную вакцинацию

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении требования обязательной вакцинации для федеральных служащих, сотрудников компаний-подрядчиков федеральных властей, а также работников компаний со штатом свыше 100 человек.

Генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович назвал данное требование «одним из величайших покушений на индивидуальные свободы, принципы федерализма и разделения властей».

