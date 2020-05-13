Архангельская область и НАО договорились о начале объединения регионов
Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на архангельскую администрацию. Известно, что документ был подписан в Нарьян-Маре.
Ранее гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН рассказал, для чего потребовалось объединять регионы.
«Объединение необходимо для концентрации ресурсов. Округа, не только Ненецкий, довольно небольшие, особенно по населению. И развивать их довольно сложно, поскольку ресурсов не всегда хватает. Объединение даст возможность помочь друг другу. У Ненецкого АО есть сырьевые ресурсы, которых в Архангельской области значительно меньше. А в области – людские ресурсы и бюджетные. Взаимная помощь должна ускорить развитие этих регионов», - сказал политолог.
Напомним, ранее 13 мая сообщалось, что врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный намерены объединить регионы в единый субъект Российской Федерации. Об этом сообщает РБК, подчеркивая, что соответствующее заявление может быть сделано в среду, 13 мая. Оно прозвучит в столице НАО — Нарьян-Маре. Кроме того, по данным источника, Цыбульский и Бездудный должны подписать меморандум о желании объединить регионы. После этого состоится референдум по объединению. Источник полагает, что он может пройти уже в 2020 году.
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