Арестованы имущество и счета депутата Ковпака и его семьи

Решение вынесено в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». Конкурсный управляющий компании Константин Марков потребовал привлечь Ковпака и его близких к субсидиарной ответственности.

Марков считает, что лица, которые контролируют должника, выводили активы компании, что привело к банкротству. Конкурсный управляющий заявил, что депутат выводил средства в пользу подконтрольных ему компаний — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других, которые входят в находящийся под его контролем ГК «Бест».

Также Ковпака выводил деньги в пользу компаний, которые контролирует его супруга и отец.

Суды в прошлом году изъяли у российских чиновников незаконно нажитое имущество на сумму более 74 миллиардов рублей, рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.





