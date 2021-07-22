Арестованы имущество и счета депутата Ковпака и его семьи
Арбитражный суд Свердловской области арестовал счета и имущество депутата Госдумы Льва Ковпака, его жены, а также отца, который является основателем сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака, сообщает «Коммерсантъ».
Решение вынесено в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». Конкурсный управляющий компании Константин Марков потребовал привлечь Ковпака и его близких к субсидиарной ответственности.
Марков считает, что лица, которые контролируют должника, выводили активы компании, что привело к банкротству. Конкурсный управляющий заявил, что депутат выводил средства в пользу подконтрольных ему компаний — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других, которые входят в находящийся под его контролем ГК «Бест».
Также Ковпака выводил деньги в пользу компаний, которые контролирует его супруга и отец.
Суды в прошлом году изъяли у российских чиновников незаконно нажитое имущество на сумму более 74 миллиардов рублей, рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.
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