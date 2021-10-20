Арестованный Саакашвили решил продолжить голодовку
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный на родине, продолжает голодовку в тюрьме. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я объявил голодовку с требованием прекратить использование правосудия для политического преследования в Грузии и вернуться к нормальному демократическому процессу. Пока я в заключении, я не буду принимать пищу ни в какой форме и готов к смерти», — заявил Саакашвили.
При этом бывший глава государства согласился на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, чтобы «до конца сохранить здравое мышление и трудоспособность», отмечает RT.
Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Бывший президент содержится в Руставской тюрьме и отказывается от пищи. Тем не менее спустя 8 дней после задержания политика начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили заявил, что тот начал принимать продукты.
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