Арестованный Саакашвили решил продолжить голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный на родине, продолжает голодовку в тюрьме. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я объявил голодовку с требованием прекратить использование правосудия для политического преследования в Грузии и вернуться к нормальному демократическому процессу. Пока я в заключении, я не буду принимать пищу ни в какой форме и готов к смерти», — заявил Саакашвили.

При этом бывший глава государства согласился на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, чтобы «до конца сохранить здравое мышление и трудоспособность», отмечает RT.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Бывший президент содержится в Руставской тюрьме и отказывается от пищи. Тем не менее спустя 8 дней после задержания политика начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили заявил, что тот начал принимать продукты.

