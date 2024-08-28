Арестованный экс-глава депкульта Москвы просится на СВО

Это произошло после того, как он был заключен под стражу Замоскворецким судом 17 июля. Кибовский отметил, что учел тот факт, что отправка на спецоперацию может стать «дорогой в один конец».

Его адвокат отравила ходатайство. Ответ получен не был.

По предварительным данным, общая сумма взяток Кибовского составляет 100 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

