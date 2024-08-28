Арестованный экс-глава депкульта Москвы просится на СВО
Бывший министр департамента культуры Москвы Александр Кибовский, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве, попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина отправить его на специальную военную операцию, сообщает Коммерсант».
Это произошло после того, как он был заключен под стражу Замоскворецким судом 17 июля. Кибовский отметил, что учел тот факт, что отправка на спецоперацию может стать «дорогой в один конец».
Его адвокат отравила ходатайство. Ответ получен не был.
По предварительным данным, общая сумма взяток Кибовского составляет 100 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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