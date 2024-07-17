Кибовский получил взятки на 100 миллионов рублей

За неделю до задержания Киборский поделил с супругой Анастасией имущество через суд, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебную картотеку.

В правительстве Москвы Александр Кибовский работал с ноября 2010 года. Он начал карьеру с должности руководителя городского департамента культурного наследия (Москомнаследие), с 2015 года по сентябрь 2023-го возглавлял городской департамент культуры. Кибовский имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



