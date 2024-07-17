Кибовский получил взятки на 100 миллионов рублей

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, по версии следствия, помогал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Чиновник действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Сумма полученных взяток составляет свыше 100 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.

Ранее сегодня сообщалось, что Кибовский задержан правоохранительными органами по делу о взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

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За неделю до задержания Киборский поделил с супругой Анастасией имущество через суд, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебную картотеку.

В правительстве Москвы Александр Кибовский работал с ноября 2010 года. Он начал карьеру с должности руководителя городского департамента культурного наследия (Москомнаследие), с 2015 года по сентябрь 2023-го возглавлял городской департамент культуры. Кибовский имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.


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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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