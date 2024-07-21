Арестованные на Западе яхты россиян подверглись атакам

В последнее время яхты россиян, арестованные в западных странах, несколько раз пытались атаковать сквоттеры. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

По данным источника, нападению сквоттеров уже подверглась 58-метровая суперъяхта Phi российского девелопера Сергея Науменко, находящаяся в Лондоне. После попытки нападения на судно повесили табличку с предупреждением о наказании в случае повторного проникновения.

Издание также опубликовало рассказ капитана Phi Гая Бута о том, как в марте 2022 года на пирс, где стояла яхта, прибыла делегация во главе с бывшим министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом. Чиновник, по словам моряка, начал снимать видео, в котором объявил, что судно «принадлежит российскому олигарху, другу Путина». Позже на борт поднялись три офицера Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), вручив Буту конверт с правительственным приказом об аресте имущества.

Боятся конфискации: Российские миллиардеры возвращаются на фоне санкций

Между тем, по информации FT, яхта Lady Anastasia, которая якобы находится в собственности главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, в феврале 2022 года стала объектом диверсии. Сообщается, что механик из Украины, который работал на этом судне, якобы попытался намеренно его потопить.

Сквоттеры – это люди, которые самовольно занимают покинутое или незанятое место, не являясь юридическими собственниками или арендаторами, и не имея других разрешений на использование этого имущества.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:НападениеЗападАрестыСуднояхта

Горячие новости

Все новости

партнеры