Арестованные на Западе яхты россиян подверглись атакам

В последнее время яхты россиян, арестованные в западных странах, несколько раз пытались атаковать сквоттеры. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

По данным источника, нападению сквоттеров уже подверглась 58-метровая суперъяхта Phi российского девелопера Сергея Науменко, находящаяся в Лондоне. После попытки нападения на судно повесили табличку с предупреждением о наказании в случае повторного проникновения.

Издание также опубликовало рассказ капитана Phi Гая Бута о том, как в марте 2022 года на пирс, где стояла яхта, прибыла делегация во главе с бывшим министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом. Чиновник, по словам моряка, начал снимать видео, в котором объявил, что судно «принадлежит российскому олигарху, другу Путина». Позже на борт поднялись три офицера Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), вручив Буту конверт с правительственным приказом об аресте имущества.