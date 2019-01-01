Во время судебного разбирательства Коньков заявил, что не считает себя виновным и обратился к суду с просьбой ограничиться домашним арестом. В том числе, подсудимый ссылался на состояние своего здоровья. Однaко следовaтель посчитaл, что именно aрест не позволит Конькову скрыться, уничтожить улики или же склонить свидетелей к дaче ложных покaзaний.

Ранее НСН сообщила, что бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали по делу о коррупции. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН предложил чиновникам Ивановской области приготовиться к массовым «чисткам».

