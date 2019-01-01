Арестован экс-губернатор Ивановской области
Басманный суд Москвы вынес решение об аресте бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова. Он подозревается в хищении 700 миллионов рублей. В соответствии с решением суда, экс-губернатор будет находиться под арестом до 30 июля. Сторона защиты сможет обжаловать это заключение в течение трех дней.
Во время судебного разбирательства Коньков заявил, что не считает себя виновным и обратился к суду с просьбой ограничиться домашним арестом. В том числе, подсудимый ссылался на состояние своего здоровья. Однaко следовaтель посчитaл, что именно aрест не позволит Конькову скрыться, уничтожить улики или же склонить свидетелей к дaче ложных покaзaний.
Ранее НСН сообщила, что бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали по делу о коррупции. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН предложил чиновникам Ивановской области приготовиться к массовым «чисткам».
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