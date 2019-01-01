Общество

В НАК заявили о системной коррупции в Ивановской области

1 июня14:56
Ольга Болдырева

Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов заявил НСН, что экс-губернатор Ивановской области не мог заниматься коррупцией в одиночку.

Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали по делу о коррупции. Информацию подтвердила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее НСН сообщила, что в Иванове работала московская бригада ФСБ, проводившая выемку документов и обыск на «Ивановском бройлере». По информации 1000inf.ru, силовики побывали у экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова и задержали его.

Газовая коррупция? В Ленобласти арестован зампред правительства

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН предложил чиновникам Ивановской области приготовиться к массовым «чисткам».

«Когда начальник обвиняется в коррупции, надо ждать, что последуют проверки кого-то из его подчиненных. Персональное обвинение в коррупции – достаточно редкая в наше время история. Как правило, коррупция – это многоуровневый бизнес. В него в разных ипостасях и ролях затягиваются много фигурантов, как бизнесменов, так и чиновников. Тем более, речь не идет о каком-нибудь рядовом ГИБДДшнике или мелком чиновнике. Не в данном случае», - отметил Кабанов.

Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН рассказал о том, как россияне оценивают коррумпированность во власти.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:КоррупцияНациональный Антикоррупционный КомитетГубернаторИвановская Область