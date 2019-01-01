В НАК заявили о системной коррупции в Ивановской области

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН предложил чиновникам Ивановской области приготовиться к массовым «чисткам».

«Когда начальник обвиняется в коррупции, надо ждать, что последуют проверки кого-то из его подчиненных. Персональное обвинение в коррупции – достаточно редкая в наше время история. Как правило, коррупция – это многоуровневый бизнес. В него в разных ипостасях и ролях затягиваются много фигурантов, как бизнесменов, так и чиновников. Тем более, речь не идет о каком-нибудь рядовом ГИБДДшнике или мелком чиновнике. Не в данном случае», - отметил Кабанов.

Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН рассказал о том, как россияне оценивают коррумпированность во власти.

