Арендаторам могут разрешить разрывать договоры в одностороннем порядке

Законопроект об особом порядке продления и расторжения договоров аренды недвижимости рассмотрят в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

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Документ на рассмотрение в Госдуму внес кабмин. Проектом предлагается наделить компании и индивидуальных предпринимателей без штрафных санкций прервать договор аренды в том случае, если их доходы снизились более чем в 2 раза с начала режима ЧС и повышенной готовности. Кроме того, арендодателей, согласно проекту, планируется обязать вернуть обеспечительный платеж.

Российский совет торговых центров направил письмо Госдуму с просьбой не принимать законопроект, пишет РБК. По данным издания в письме утверждается, что собственников торговой недвижимости в случае принятия законопроекта ждут дефолты на 2 трлн рублей.


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ФОТО: flickr/.Martin.
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