Арендаторам могут разрешить разрывать договоры в одностороннем порядке

Документ на рассмотрение в Госдуму внес кабмин. Проектом предлагается наделить компании и индивидуальных предпринимателей без штрафных санкций прервать договор аренды в том случае, если их доходы снизились более чем в 2 раза с начала режима ЧС и повышенной готовности. Кроме того, арендодателей, согласно проекту, планируется обязать вернуть обеспечительный платеж.

Российский совет торговых центров направил письмо Госдуму с просьбой не принимать законопроект, пишет РБК. По данным издания в письме утверждается, что собственников торговой недвижимости в случае принятия законопроекта ждут дефолты на 2 трлн рублей.







