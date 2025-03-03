Ардзинба отказался оспаривать итоги выборов в Абхазии
3 марта 202518:07
Оппозиционер Адгур Ардзинба, проигравший во втором туре президентских выборов в Абхазии, заявил, что не будет оспаривать результаты голосования.
В ходе пресс-конференции он указал, что представляемые им силы «уважают выбор многонационального народа» республики.
«Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку», - сказал Ардзинба.
Ранее в ЦИК Абхазии заявили, что во втором туре выборов победил Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов, тогда как за Ардзинбу проголосовали 41,54% избирателей, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru