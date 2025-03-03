Ардзинба отказался оспаривать итоги выборов в Абхазии

Оппозиционер Адгур Ардзинба, проигравший во втором туре президентских выборов в Абхазии, заявил, что не будет оспаривать результаты голосования.

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В ходе пресс-конференции он указал, что представляемые им силы «уважают выбор многонационального народа» республики.

«Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку», - сказал Ардзинба.

Ранее в ЦИК Абхазии заявили, что во втором туре выборов победил Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов, тогда как за Ардзинбу проголосовали 41,54% избирателей, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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