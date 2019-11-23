Арбитраж в Гааге не решил даже процессуальных споров России и Украины

Киев и Москва не смогли договориться о решении по инциденту в Керченском проливе в рамках первого заседания межгосударственного арбитража, состоявшегося в Гааге 21 ноября. Об этом сообщил российский МИД.

В официальном комментарии говорится о невозможности достичь договонностей между Киевом и Москвой.

«Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договорённости по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них», — сказано в публикации российского ведомства.

Гаагскому арбитражу придется самостоятельно искать решения, в том числе процессуального характера – стоит ли делить процесс на юрисдикционный и субстантивный этапы. В первом определяются компетенции суда, во втором – ведется разбирательство по существу.

Ожидается, что европейские судьи примут решение в ближайшее время.

Напомним, передача Россией Украине трёх военных кораблей, задержанных за нарушение российской границы в ноябре 2018 года, состоялась 18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН упрекнул Украину в неблагодарности после передачи ей катеров.



