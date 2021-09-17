Apple и Google удалили приложение «Навальный» из своих магазинов. По информации ТАСС, при попытке обновить уже установленное приложение, на экране смартфона появляется сообщение, что разработчик удалил его.

Перед этим Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить программу из своих онлайн-магазинов. Ведомство предупредило компании о штрафах за игнорирование этого предписания.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут проголосовать онлайн 17-19 сентября.



