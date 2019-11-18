Джабаров: Сейчас на Западе модно искать во всем российский след

Владимир Джабаров: «Давайте по порядку. Пробылема численности населения. Конечно, в этом плане есть определенные трудности. Но, я думаю, что все они со временем будут преодолены. Что касается мононправленности экономики. Да, я согласен, многие годы у нас была сырьевая направленность экономики. Сейчас у нас наметился крен (позитивный крен, я считаю) в другую сторону: мы стараемся развивать другие отрасли. Особенно в условиях импортозамещения. И, я думаю, мы продвигаемся в этом направлении совершенно правильно. А, что касается трудной обстановки в мире, то давление, которое на нас оказывают Соединенные Штаты и другие страны - их союзники, нам довольно сложно. Но, тем не менее, Россия остается суверенной и умеет отстаивать свою точку зрения»,- подчеркнул Владимир Джабаров, общаясь с НСН.

