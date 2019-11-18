Джабаров: Сейчас на Западе модно искать во всем российский след
Сенатор Владимир Джабаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Китайские СМИ рассказали о слабых местах России
Китайские СМИ рассказали о слабых местах России. К ним отнесли проблему численности населения и трудности в управлении многонациональным народом. Кроме того, по мнению китайских журналистов, слабостями России еще являются мононаправленность экономики, неудачное географическое расположение страны, а также трудная обстановка в мире.
Владимир Джабаров: «Давайте по порядку. Пробылема численности населения. Конечно, в этом плане есть определенные трудности. Но, я думаю, что все они со временем будут преодолены. Что касается мононправленности экономики. Да, я согласен, многие годы у нас была сырьевая направленность экономики. Сейчас у нас наметился крен (позитивный крен, я считаю) в другую сторону: мы стараемся развивать другие отрасли. Особенно в условиях импортозамещения. И, я думаю, мы продвигаемся в этом направлении совершенно правильно. А, что касается трудной обстановки в мире, то давление, которое на нас оказывают Соединенные Штаты и другие страны - их союзники, нам довольно сложно. Но, тем не менее, Россия остается суверенной и умеет отстаивать свою точку зрения»,- подчеркнул Владимир Джабаров, общаясь с НСН.
Россия передала Украине три военных корабля, задержанные год назад
Передача Украине трех военных кораблей, задержанных год назад после нарушения российской границы, — знак для руководства страны о том, что пора начинать движение в сторону примирения и добрососедских отношений. Об этом заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
Владимир Джабаров: «Дело в том, что у нас не было цели конфисковывать эти корабли. Следственные действия завершены и мы в соответствии с нормами международного права возвращаем эти корабли законному владельцу», - пояснил он в беседе с НСН.
Джонсон не публикует доклад по вопросу о влиянии РФ на британские выборы из-за Трампа
Премьер Великобритании Борис Джонсон не публикует доклад по вопросу о влиянии РФ на британские выборы, так как, вероятно, не хочет ухудшать отношения с президентом США Дональдом Трампом. Доклад в 50 страниц был подготовлен комитетами британского парламента.
Владимир Джабаров: «Знаете, это становится традицией: теперь, где бы что ни произошло (особенно на Западе), все сразу ищут российский след. В Америке виновата Россия. В Великобритании – тоже. Есть след в Чили, где только нет. Я думаю, это такая мода: причины собственных промахов искать в России. Я считаю, это полный бред. Никогда Россия не вмешивалась во внутренние дела Великобритании, тем более – в ее выборы», - заявил он НСН.
Европа не испытывает потребности в американском сжиженном природном газе
Европа не испытывает потребности в американском сжиженном природном газе. Об этом сообщил депутат бундестага Александер Ной.
Владимир Джабаров: «Сложно спорить с уважаемым депутатом. Во-первых, американский сжиженный газ дороже, во-вторых, я не уверен, что его хватит на всю Европу. Конечно, насколько я понимаю, в Европе, и, в частности, в Германии люди весьма прагматичны. Зачем покупать дорогой газ, когда есть надежный поставщик в лице России, который никогда не срывал поставки и всегда был надежным партнером!», - заметил Владимир Джабаров в эфире НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- В Британии предположили наличие в «силиконовой долине» большого числа шпионов из РФ и Китая
- Глава УВД на метрополитене уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект»
- Убивший аспирантку экс-доцент СПбГУ попытался покончить с собой
- В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
- Исполком WADA обсудит судьбу РУСАДА 9 декабря