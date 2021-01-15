AP: Прокуратура США назвала целью захвата Капитолия «убийство должностных лиц»

По данным агентства, "толпа сторонников Трампа", проводившая штурм Капитолия США, планировала "захватить и убить выборных должностных лиц. Прокуратура заявила об этом в ходатайстве против одного из протестующих, Джейкоба Чансли из штата Аризона. По данным прокуратуры, именно Чансли запечатлен на многих фотографиях из захваченного здания. На его голове была меховая шапка с рогами, а лицо было расписано краской.

По данным AP, Чансли был задержан, ему предъявлены обвинения в нелегальном проникновении на закрытую территорию, а также в нарушении общественного порядка в Капитолии. В документах прокуратуры, на которые ссылается агентство, указываются "доказательства того, что мятежники намеревались схватить и убить избранных должностных лиц США.

Прокуратура уже направила ходатайство в суд. Как передает AP, гособвинители заявили, что в зале заседаний Конгресса Чансли оставил записку с угрозами в адрес вице-президента страны Майкла Пенса. В записке были слова о том, что "справедливость скоро наступит". Полиция Капитолия вывела Пенса и других членов Конгресса из зала до того, как в него ворвались бунтовщики.

