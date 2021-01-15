AP: Прокуратура США назвала целью захвата Капитолия «убийство должностных лиц»
Участники беспорядков в здании Конгресса США в Вашингтоне 6 января намеревались "убить выборных должностных лиц". Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на ходатайство федеральных прокуроров США.
По данным агентства, "толпа сторонников Трампа", проводившая штурм Капитолия США, планировала "захватить и убить выборных должностных лиц. Прокуратура заявила об этом в ходатайстве против одного из протестующих, Джейкоба Чансли из штата Аризона. По данным прокуратуры, именно Чансли запечатлен на многих фотографиях из захваченного здания. На его голове была меховая шапка с рогами, а лицо было расписано краской.
По данным AP, Чансли был задержан, ему предъявлены обвинения в нелегальном проникновении на закрытую территорию, а также в нарушении общественного порядка в Капитолии. В документах прокуратуры, на которые ссылается агентство, указываются "доказательства того, что мятежники намеревались схватить и убить избранных должностных лиц США.
Прокуратура уже направила ходатайство в суд. Как передает AP, гособвинители заявили, что в зале заседаний Конгресса Чансли оставил записку с угрозами в адрес вице-президента страны Майкла Пенса. В записке были слова о том, что "справедливость скоро наступит". Полиция Капитолия вывела Пенса и других членов Конгресса из зала до того, как в него ворвались бунтовщики.
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