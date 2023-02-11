Антонов заявил о срыве планов западных стран нанести России стратегическое поражение
Западный мир ополчился на Россию, однако планы нанести стратегическое поражение стране были сорваны. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе торжественного собрания по случаю Дня дипломатического работника.
Как отметил дипломат, Россия вновь оказалась в опасности, как в годы Великой Отечественной войны, и, пока военнослужащие защищают страну в рамках специальной военной операции, дипломатические сотрудники «отстаивают интересы Отчизны в условиях развязанной против нас гибридной войны».
«Уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны. Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств», — цитирует Антонова ТАСС.
Как отметил глава российской дипмиссии, России трудно, однако страна не отказывается от своих целей. Антонов подчеркнул, что главная из них — формирование миропорядка на основе равенства и соблюдении международного права, который «обеспечит условия для справедливого развития всех стран, где будут с уважением относиться к национальным интересам любого государства, исходя из принципа неделимости безопасности».
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