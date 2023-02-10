Путин: Усилия дипломатов сорвали планы Запада по изоляции России

«Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества - государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки», — подчеркнул Путин.

По словам президента, сегодня, в условиях развязанной против РФ гибридной войны, востребованы «лучшие качества отечественной дипломатической службы». Как отметил Путин, в числе приоритетов дипломатов остаются защита законных прав россиян, поддержка соотечественников за рубежом, борьба с проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку.

Российский лидер подчеркнул, что дипломатия РФ продолжит способствовать становлению многополярного мира на основе равенства, взаимного уважения и соблюдения норм международного права.

Президент пожелал дипломатическим работникам профессиональных успехов, а ветеранам МИД — здоровья, бодрости духа и долголетия.

