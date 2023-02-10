Путин: Усилия дипломатов сорвали планы Запада по изоляции России
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с Днем дипломатического работника, отметив роль дипломатов срыве планов Запада по изоляции России. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества - государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки», — подчеркнул Путин.
По словам президента, сегодня, в условиях развязанной против РФ гибридной войны, востребованы «лучшие качества отечественной дипломатической службы». Как отметил Путин, в числе приоритетов дипломатов остаются защита законных прав россиян, поддержка соотечественников за рубежом, борьба с проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку.
Российский лидер подчеркнул, что дипломатия РФ продолжит способствовать становлению многополярного мира на основе равенства, взаимного уважения и соблюдения норм международного права.
Президент пожелал дипломатическим работникам профессиональных успехов, а ветеранам МИД — здоровья, бодрости духа и долголетия.
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