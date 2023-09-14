США понадеялись на Гутерриша в вопросе возврата РФ в зерновую сделку
Соединенные Штаты надеются, что генсеку ООН Антониу Гутерришу удастся убедить Россию вернуться в зерновую сделку. Об этом заявила американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд, сообщает РИА Новости.
Дипломат отметила усилия генсека по возвращению России в сделку. Она выразила надежду, что Гутеррищ сможет убедить Москву восстановить свое участие в черноморской инициативе.
Генсек ООН ранее заявил, что намерен обсудить будущее зерновой сделке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Брюссель рассматривает все возможные варианты по возвращению России в зерновую сделку, передает «Радиоточка НСН».
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