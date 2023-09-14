США понадеялись на Гутерриша в вопросе возврата РФ в зерновую сделку

Соединенные Штаты надеются, что генсеку ООН Антониу Гутерришу удастся убедить Россию вернуться в зерновую сделку. Об этом заявила американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд, сообщает РИА Новости.

СМИ: Украина и Польша начали «аграрную войну»

Дипломат отметила усилия генсека по возвращению России в сделку. Она выразила надежду, что Гутеррищ сможет убедить Москву восстановить свое участие в черноморской инициативе.

Генсек ООН ранее заявил, что намерен обсудить будущее зерновой сделке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Брюссель рассматривает все возможные варианты по возвращению России в зерновую сделку, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноСШАООН

Горячие новости

Все новости

партнеры