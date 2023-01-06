Антонов: В США подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям»
Власти Соединенных Штатов не хотят политического урегулирования ситуации вокруг Украины, продолжая поставлять Киеву вооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», — сказал он. С каждой новой поставкой военной помощи из США украинские радикалы «чувствуют все большую безнаказанность», отметил дипломат.
«С особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации», — подчеркнул Антонов.
Президент США на заседании своего кабинета заявил, что боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе. По его словам, Запад должен делать все возможное, чтобы оказать поддержку украинским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 274 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 719 / сут.
- Антонов: В США подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям»
- Нилов: В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ
- В России 2022 год стал одни из самых теплых за всю историю метеонаблюдений
- Бывшие председатель правительства Дагестана погиб в автоаварии в Махачкале
- Число пострадавших в автоаварии в Москве увеличилось до восьми
- Пушков: Слова Байдена о помощи Киеву - подтверждение того, что Запад воюет с Россией
- Путин посетит богослужение в рождественскую ночь
- Украина: Нетаньяху может стать посредником между Москвой и Киевом
- Зеленский отверг объявленное Москвой предложение о перемирии
- Германия отправит Киеву дополнительный комплекс Patriot
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru