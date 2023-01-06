«Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», — сказал он. С каждой новой поставкой военной помощи из США украинские радикалы «чувствуют все большую безнаказанность», отметил дипломат.

«С особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации», — подчеркнул Антонов.

Президент США на заседании своего кабинета заявил, что боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе. По его словам, Запад должен делать все возможное, чтобы оказать поддержку украинским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

