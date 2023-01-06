Антонов: В США подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям»

Власти Соединенных Штатов не хотят политического урегулирования ситуации вокруг Украины, продолжая поставлять Киеву вооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Пушков: Слова Байдена о помощи Киеву - подтверждение того, что Запад воюет с Россией

«Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», — сказал он. С каждой новой поставкой военной помощи из США украинские радикалы «чувствуют все большую безнаказанность», отметил дипломат.

«С особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации», — подчеркнул Антонов.

Президент США на заседании своего кабинета заявил, что боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе. По его словам, Запад должен делать все возможное, чтобы оказать поддержку украинским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:ЗападУкраинаСШААнатолий Антонов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры