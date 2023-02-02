Антонов: в посольстве США работают люди, которые не являются американскими гражданами

«Сегодня, кстати говоря, очевидно, что российские рестрикции полностью американцами не выполняются. Они пытаются обойти их. Только по официальным данным сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США», — сообщил дипломат. Речь идет о специалистах в области связи, электриках, механиках, водителях, плотниках, том персонале, который необходим, «чтобы поддерживать в нормальном состоянии служебные и жилые помещения российских дипмиссий».

Ранее Антонов заявил, что ненормально, когда американский госсекретарь Энтони Блинкен не может позвонить российскому коллеге Сергею Лаврову, а отправляет послания через кого-то.

