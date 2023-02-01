Антонов: Россия сохраняет приверженность ДСНВ
Россия привержена выполнению положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), ответственность за эскалацию вокруг соглашения несут США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат подчеркнул, что Россия «безукоризненно» соблюдает ДСНВ, при этом США нелегитимно вывели более сотни стратегических вооружений из-под засчета по соглашению, отмечает телеканал «360».
«Мы неоднократно указывали Вашингтону на то, что ситуация вокруг ДСНВ – прямой результат развязанной Западом гибридной войны против нашей страны. Предупреждали, что контроль над вооружениями не может быть изолирован от геополитических реалий. <...> При этом Россия сохраняет приверженность целям ДСНВ, продолжает считать его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности и обеспечения предсказуемости в отношениях крупнейших ядерных держав», — приводит слова Антонова Telegram-канал российского посольства.
Как отметил посол, Москва будет и далее соблюдать ограничения ДСНВ, продолжать обмен уведомлениями и необходимыми данными. При этом РФ считает невозможными подвижки в сфере контроля над вооружениями без пересмотра линии Вашингтона на «нанесение стратегического поражения».
Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении условий соглашения из-за «блокирования» американских инспекций, напоминает РИА ФАН. В Вашингтоне отметили, что невозможность инспекций затрудняет проверку количества развернутых РФ боеголовок.
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