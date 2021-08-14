В США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении фейков о коронавирусе

Департамент национальной безопасности США обвинил СМИ России, Китая и Ирана в распространении ложной информации о коронавирусной инфекции и вакцинах против заболевания. Об этом говорится в отчете об угрозах Соединенным Штатам в террористической сфере, опубликованном на сайте департамента.

В ведомстве считают, что противники США «активизировали попытки посеять разногласия».

«Связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин от вируса», — отметили в департаменте.

При этом ведомство не приводит каких-либо доказательств указанным обвинениям.

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