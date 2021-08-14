В США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении фейков о коронавирусе
Департамент национальной безопасности США обвинил СМИ России, Китая и Ирана в распространении ложной информации о коронавирусной инфекции и вакцинах против заболевания. Об этом говорится в отчете об угрозах Соединенным Штатам в террористической сфере, опубликованном на сайте департамента.
В ведомстве считают, что противники США «активизировали попытки посеять разногласия».
«Связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин от вируса», — отметили в департаменте.
При этом ведомство не приводит каких-либо доказательств указанным обвинениям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 277 / сут.
Умерли
169 тыс.+815 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+19 368 / сут.
- В США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении фейков о коронавирусе
- Байден провел совещание по ситуации в Афганистане
- В Анапе более 450 человек эвакуировали из-за подтоплений
- Великобритания начала перебрасывать в Афганистан дополнительные войска
- Генсек ООН назвал ситуацию в Афганистане выходящей из-под контроля
- Метеорологи предупредили об опасной погоде в южных регионах России
- Минобороны Армении заявило об обстреле азербайджанскими ВС
- Из-за пожара в историческом здании в Москве перекрыли часть Садового кольца
- Эксперты призвали отказаться от третьей дозы вакцины против COVID-19 в пользу бедных стран
- Июль 2021 года признан самым жарким месяцем за всю историю наблюдений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru