Путин сделает заявление для СМИ по итогам саммита Россия - Африка
Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июля сделает ряд заявлений для средств массовой информации по результатам форума и саммита РФ – Африка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также подтвердил, что ситуация в Нигере, где произошёл военный переворот, активно дискутируется на саммите Россия-Африка. Также эта тема будет отражена во время центральных мероприятий форума.
Президентская гвардия заблокировала лидера Нигера Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее 25 июля. На следующий день военные объявили о смещении Базума с поста президента и закрытии границ страны. Также была приостановлена деятельность всех учреждений.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил попытку неконституционной смены власти в Нигере. Он призвал к немедленному освобождению Мохамеда Базума. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Базума называют первым демократически избранным президентом одной из беднейших стран мира. Он был единственным союзником Запада в регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru