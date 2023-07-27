Путин сделает заявление для СМИ по итогам саммита Россия - Африка

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июля сделает ряд заявлений для средств массовой информации по результатам форума и саммита РФ – Африка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также подтвердил, что ситуация в Нигере, где произошёл военный переворот, активно дискутируется на саммите Россия-Африка. Также эта тема будет отражена во время центральных мероприятий форума.

Президентская гвардия заблокировала лидера Нигера Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее 25 июля. На следующий день военные объявили о смещении Базума с поста президента и закрытии границ страны. Также была приостановлена деятельность всех учреждений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил попытку неконституционной смены власти в Нигере. Он призвал к немедленному освобождению Мохамеда Базума. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Базума называют первым демократически избранным президентом одной из беднейших стран мира. Он был единственным союзником Запада в регионе.

