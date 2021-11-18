Антонов рассказал о взаимодействии России и США по вопросам кибербезопасности
Россия и США активно взаимодействуют по вопросам информационной безопасности, при этом Вашингтон предпочитает акцентировать внимание на теме кибервымогательства. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Активно осуществляется взаимодействие по вопросам информационной безопасности. Эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали контактировать, состоялось четыре раунда переговоров. Уполномоченные ведомства возобновили профессиональную работу», — цитирует дипломата ТАСС.
По словам Антонова, уже есть конкретные случаи пресечения российскими правоохранителями деятельности преступных группировок, которые используют вредоносное программное обеспечение.
При этом посол отметил, что «американские коллеги выступают с избирательных позиций» и фокусируют консультации на вопросах кибервымогательства.
«Исходим из того, что диалог со временем приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информационной безопасности намного шире», — заключил Антонов, предложив также обсудить кибербезопасность применительно к вооружениям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
- Антонов рассказал о взаимодействии России и США по вопросам кибербезопасности
- Минсельхоз предупредил о дефиците картофеля
- Гинцбург: Купившие COVID-сертификаты - рассадник новых штаммов
- СМИ сообщили о деталях испытаний российского оружия против спутников
- В Верховной раде рассказали, почему Украина отдала Крым России
- Гематолог предупредила о риске тромбоза после COVID-19 в легкой форме
- Депутат Рашкин признался в убийстве лося
- В Польше призвали Берлин отказаться от сертификации «Северного потока — 2»
- В ВОЗ перечислили следующие шаги к признанию «Спутника V»
- Стало известно, как введение QR-кодов в самолетах отразится на стоимости билетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru