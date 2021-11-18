Антонов рассказал о взаимодействии России и США по вопросам кибербезопасности

Россия и США активно взаимодействуют по вопросам информационной безопасности, при этом Вашингтон предпочитает акцентировать внимание на теме кибервымогательства. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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«Активно осуществляется взаимодействие по вопросам информационной безопасности. Эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали контактировать, состоялось четыре раунда переговоров. Уполномоченные ведомства возобновили профессиональную работу», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Антонова, уже есть конкретные случаи пресечения российскими правоохранителями деятельности преступных группировок, которые используют вредоносное программное обеспечение.

При этом посол отметил, что «американские коллеги выступают с избирательных позиций» и фокусируют консультации на вопросах кибервымогательства.

«Исходим из того, что диалог со временем приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информационной безопасности намного шире», — заключил Антонов, предложив также обсудить кибербезопасность применительно к вооружениям.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:КибербезопасностьСШАРоссияАнатолий Антонов
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