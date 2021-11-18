Антонов рассказал о взаимодействии России и США по вопросам кибербезопасности

«Активно осуществляется взаимодействие по вопросам информационной безопасности. Эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали контактировать, состоялось четыре раунда переговоров. Уполномоченные ведомства возобновили профессиональную работу», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Антонова, уже есть конкретные случаи пресечения российскими правоохранителями деятельности преступных группировок, которые используют вредоносное программное обеспечение.

При этом посол отметил, что «американские коллеги выступают с избирательных позиций» и фокусируют консультации на вопросах кибервымогательства.

«Исходим из того, что диалог со временем приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информационной безопасности намного шире», — заключил Антонов, предложив также обсудить кибербезопасность применительно к вооружениям.

