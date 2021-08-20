США наложат санкции на одно судно и двух россиян из-за «Северного потока- 2»

США внесут в санкционный список один российский корабль и двух граждан страны из-за строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает ряд местных СМИ со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Согласно действующему законодательству, администрация обязана раз в три месяца отчитываться перед конгрессом США о мерах, противодействующих завершению газопровода "Северный поток - 2".


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Санкции СШАСША
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