США наложат санкции на одно судно и двух россиян из-за «Северного потока- 2»
20 августа 202119:51
США внесут в санкционный список один российский корабль и двух граждан страны из-за строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает ряд местных СМИ со ссылкой на источники в Госдепартаменте.
Согласно действующему законодательству, администрация обязана раз в три месяца отчитываться перед конгрессом США о мерах, противодействующих завершению газопровода "Северный поток - 2".
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru