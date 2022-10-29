Антонов призвал США вернуть размещенное за рубежом ядерное оружие на свою территорию

Ранее СМИ сообщили, что США приняли решение ускорить размещение в Европе модернизированных ядерных авиабомб B61-12.

«В нынешний период напряженности и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая ответственность за предотвращение эскалации. В этой связи вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания», — отметил Антонов.

Кроме того, Антонов призвал прекратить практику отработки использования ядерных боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках «совместных миссий» НАТО. По словам посла, в Вашингтоне называют такие боеприпасы тактическими и «спекулируют о том, что российский арсенал вооружений аналогичного класса в разы больше американского». При этом все тактическое ядерное оружие РФ находится в централизованных хранилищах на российской территории и не может представлять угрозы для США, а американские бомбы развернуты в странах Европы «с коротким подлетным временем до российских границ». Также американские военные и их партнеры по НАТО регулярно проводят учения по использованию указанных боеприпасов, в частности, сейчас Запад проводит маневры Steadfast Noon.

«Руководство Североатлантического блока утверждает, что мероприятие не направлено против России. Возникает вопрос: против кого еще альянс, в стратегической концепции которого наша страна названа "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности", тренируется применять ядерное оружие?», — указал Антонов.

