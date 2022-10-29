Антонов призвал США вернуть размещенное за рубежом ядерное оружие на свою территорию
Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон вернуть на свою территорию все ядерное оружие, размещенное Соединенными Штатами за рубежом. Об этом говорится в комментарии, распространенном посольством РФ.
Ранее СМИ сообщили, что США приняли решение ускорить размещение в Европе модернизированных ядерных авиабомб B61-12.
«В нынешний период напряженности и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая ответственность за предотвращение эскалации. В этой связи вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания», — отметил Антонов.
Кроме того, Антонов призвал прекратить практику отработки использования ядерных боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках «совместных миссий» НАТО. По словам посла, в Вашингтоне называют такие боеприпасы тактическими и «спекулируют о том, что российский арсенал вооружений аналогичного класса в разы больше американского». При этом все тактическое ядерное оружие РФ находится в централизованных хранилищах на российской территории и не может представлять угрозы для США, а американские бомбы развернуты в странах Европы «с коротким подлетным временем до российских границ». Также американские военные и их партнеры по НАТО регулярно проводят учения по использованию указанных боеприпасов, в частности, сейчас Запад проводит маневры Steadfast Noon.
«Руководство Североатлантического блока утверждает, что мероприятие не направлено против России. Возникает вопрос: против кого еще альянс, в стратегической концепции которого наша страна названа "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности", тренируется применять ядерное оружие?», — указал Антонов.
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