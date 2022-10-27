СМИ: США ускорят размещение модернизированных термоядерных бомб в Европе

По данным издания, Вашингтон планировал доставить оружие на европейские базы НАТО весной 2023 года. Однако теперь американские официальные лица перенесли сроки на декабрь, указывает RT.

Отмечается, что замена старых бомб на новую версию происходит на фоне обостренной напряженности в отношениях с Россией, пишет Ura.ru.

При этом в Пентагоне заявили, что обновление тактического вооружения на европейских базах не связано с событиями на Украине.

