Антонов опроверг информацию об эвакуации дипмиссии РФ в США

Посольство РФ в США опровергло информацию об эвакуации сотрудников дипмиссии из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

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Посол назвал эти сообщения несусветной ложью. По его словам, все сотрудники находятся на местах и работают в обычном режиме.

Антонов заявил, что на текущую неделю задачей дипмиссии является получение письменных ответов от властей США на предложения РФ по безопасности в Европе.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШААнатолий Антонов
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