Антонов опроверг информацию об эвакуации дипмиссии РФ в США

Посол назвал эти сообщения несусветной ложью. По его словам, все сотрудники находятся на местах и работают в обычном режиме.



Антонов заявил, что на текущую неделю задачей дипмиссии является получение письменных ответов от властей США на предложения РФ по безопасности в Европе.

